Аналитики составили рейтинг самых популярных смартфонов

Аналитики компании Counterpoint Research составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире.

В третьем квартале текущего года самой популярной моделью оказалась iPhone XR (3 процента рынка). На пятом месте оказалась другая модель от корпорации Apple – iPhone 11.

На втором и третьем местах в рейтинге — Samsung Galaxy A10 и A50 (2,6 и 1,9 процента продаж соответственно). На седьмой строчке рейтинга оказался еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20, сообщает РИА Новости.

Также в число самых популярных гаджетов вошли Huawei P30, Xiaomi Redmi A7, Oppo A9, A5s и A5.

На 10 самых продаваемых моделей смартфонов пришлось порядка 17 процентов рынка.