Власти США выдали Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в Штаты на Рождество

Власти Соединенных Штатов Америки выдали Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд в США на Рождество. Данное разрешение в период с 19 часов 24 декабря до 7 часов 25 декабря 2019 года позволит оленям Санта-Клауса въезжать и выезжать из США через любой пограничный порт США. Об этом сообщается в совместном заявлении министерства сельского хозяйства США и службы Инспекции здоровья животных и растений.

Министр сельского хозяйства Соединенных Штатов отметил, что при растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете, и добавил: "Мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению рождественских подарков для всех".

Как уточняется, все девять оленей Санты прошли ветеринарный контроль. У оленя по имени Рудольф тест на "синдром красного носа" дал положительный результат, но выяснилось, что для Рудольфа это нормально.

Санта-Клаус пообещал продезинфицировать свои сапоги, а также не допустить, чтобы его олени принесли с подарками ящур.

Россия стала первой страной, в которой побывал Санта-Клаус, сообщает агентство "Интерфакс". Также Санта уже успел посетить Японию, Китай, Монголию, Вьетнам, Южную Корею и Филиппины. Ранее Санта-Клаус раздал подарки в Новой Зеландии.

Путь волшебника в режиме реального времени показывается на сайте NORAD. Санта-Клаус передвигается на своих волшебных санях, которые запряжены девятью оленями.