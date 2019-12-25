По Крымскому мосту прошел первый пассажирский состав

По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. На этом маршруте длиной в 2741 километр будут курсировать пять одноэтажных поездов. Они будут преодолевать это расстояние за 43,5 часа, передает РИА Новости.

Фарватерный участок моста подсвечен в цвета российского флага. Поезд проследовал через арку, подсвеченную двумя тысячами светильников.

Второй пассажирский поезд, который пересечет Крымский мост, несколько часов назад отправился с Казанского вокзала Москвы. "Таврия" прибудет в Симферополь.

Старт железнодорожному движению на Крымском мосту дал 23 декабря Владимир Путин.