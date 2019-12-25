Мантуров прокомментировал уход корпорации Apple с российского рынка

Уход корпорации Apple с рынка России в связи с законом о предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты маловероятен. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как отметил глава Минпромторга, подобное решение было бы невыгодным в первую очередь для самой корпорации Apple в связи с тем, что в России среди производителей гаджетов существует высокая конкуренция, и многие россияне делают свой выбор не в пользу iPhone.

Мантуров подчеркнул, что Apple крайне интересен российский рынок. В России на сегодняшний день преобладают продажи именно смартфонов. При этом на рынке представлены и другие производители (кстати, доминирующие). "Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, был Samsung", — отметил глава ведомства.

Также министр усомнился, что новый закон вызовет подорожание техники. По мнению Мантурова, предустановка отечественного программного обеспечения вполне справедлива, и подобный опыт есть у других стран. Министр выразил уверенность в надежности и качестве российских программных продуктов, сообщает газета "Известия".