Футболист "МанСити" сдал партнеров, в прямом эфире рассказав об их уходе

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Рияд Марез проболтался о том, что скоро два его одноклубника покинут состав "горожан". Это произошло в прямом эфире Youtube-шоу британского портала Sky Sports.

Во время развлекательной передачи был устроен конкурс, где Марез соревновался со своим партнером по "Сити" Бенжаменом Менди. Ведущий задал вопрос "Кто из игроков "МанСити" летом вам сообщил о своем последнем сезоне в клубе?", а Марез первым нажал кнопку и дал ответ: "Давид Сильва и Фернандиньо".

И если в случае с испанским полузащитником ситуация была ясна – ранее тот уже заявлял, что подписывать новый контракт с манкунианцами он не намерен, то информация о Фернандиньо имела некий эффект неожиданности.

Бразильский футболист выступает за "горожан" с 2013 года, куда он перебрался из донецкого "Шахтера". В составе "Сити" бразилец трижды выигрывал чемпионат Англии, единожды брал Кубок страны, а также четырежды становился триумфатором Кубка лиги.