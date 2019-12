"Это доминирующий боец". Нурмагомедов включен в Топ-3 лучших ММА-бойцов десятилетия

Непобедимый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назван одним из трех бойцов смешанного стиля, которые являются фаворитами минувшего десятилетия по версии ESPN. Помимо 31-летнего россиянина в Топ-3 ММА вошли также Деметриус Джонсон и Джон Джонс.

"Хабиб – один из самых известных спортсменов на планете и один из самых титулованных бойцов ММА. Это самый доминирующий боец, — говорится в обращении ESPN, которое цитирует Спортбокс.Ru – Нет ни одного бойца с 28 победами и не имеющего поражений. В UFC он проиграл лишь один раунд – удивительно. И нет никаких предпосылок говорить, что он начинает сдавать".

The decade belonged to an Eagle, a Mouse, and the one they call Bones 🦅🐭🦴



More from @arielhelwani, @bokamotoESPN, and @marc_raimondi: https://t.co/qNI2wJXYuJ pic.twitter.com/3X2UbUVLoX