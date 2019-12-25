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Исследования и колонизация Луны 30 минут назад

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25 декабря 201905:26

Россия вернется к переговорам с США об окололунной станции Gateway

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия вернется к переговорам об участии в проекте окололунной станции Gateway (Lunar Orbital Platform-Gateway), создаваемой NASA. Американская сторона уже выслала российской стороне проект меморандума, передает РИА Новости.

Рогозин подчеркнул, что в данном проекте принципы для России важнее "железа". Нужно искать те принципы, которые будут работать при принятии сложных решений, отметил он.

Предполагается, что на первом этапе станция Gateway будет использоваться для изучения Луны, однако затем она станет пунктом пересадки для космонавтов, летящих на Марс и возвращающихся с Марса.

Соглашение о совместной работе над станцией было заключено между "Роскосмосом" и NASA в 2017 году. Затем "Роскосмос" отказался от участия, так как России, по словам Рогозина, в проекте была отведена недостаточно большая роль: наша страна отвечала бы лишь за системы обеспечения и шлюзовой модуль.

Затем в NASA прозвучали предложения поручить РФ создание корабля для доставки людей на орбиту Луны. Рогозин отметил, что для этого можно модернизировать "Союзы", которые обеспечат резервную систему для полетов к спутнику Земли и повысят безопасность лунных миссий.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что США интересуется орбитой Луны, тогда как России интересна ее поверхность. Затем NASA изменили главную цель миссии: теперь это высадка астронавта на Луну. Она должна произойти в 2024 году.

Gateway будет многомодульной станцией, вращающейся по орбите вокруг Луны. За 7 дней она будет делать полный оборот вокруг спутника. На Gateway смогут находиться одновременно четыре человека. Срок пребывания на станции будет варьироваться – от 30 до 90 дней. С этой станции можно будет отправлять людей на поверхность Луны. Бюджет проекта на сегодняшний день — до пятисот миллионов долларов.

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