"Мины сыпались как дождь": мирные жители рассказали об обстрелах в Сирии

Ситуация в зонах дээскалации в Сирии обостряется. Участились обстрелы со стороны боевиков. Только за последние сутки зафиксировано около 60 случаев — это вдвое больше, чем накануне.

Основные удары приходятся на окраины Алеппо и населенные пункты на юге провинции Идлиб. Террористы используют тяжелую артиллерию, танки и минометы. От нападений страдают мирные жители. Есть погибшие, а среди раненых – дети, передает телеканал "Россия 24".

"Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, — говорит сириец Махмуд Кублави. – У нас много людей погибло! Еще месяц назад мы думали, что все успокаивается, и люди собирались вернуться, но теперь боевики опять по нам стреляют постоянно".

"Мины на нас сыпались как дождь, — говорит другой местный житель, Абдул Мунаем Хаммади. — Было очень страшно. И после этого боевики еще называют себя мусульманами! Какие же они мусульмане, если убивают и калечат ни в чем не повинных?"