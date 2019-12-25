Занятия для учеников 1-5 классов отменили из-за сильных морозов в Якутске

В Якутске из-за сильных морозов отменили занятия во всех школах для учащихся с первого по пятый класс.

Утром в среду, 25 декабря, температура в городе составила 46 градусов ниже нуля. Если станет на два градуса холоднее, закроют еще и среднюю школу, а при минус 50 — все классы. Все остальные учреждения Якутска работают в обычном режиме, сообщает телеканал "Россия 24".

Синоптики прогнозируют сильный туман до конца дня. В аэропорту города отметили, что все рейсы вылетают вовремя без задержек.