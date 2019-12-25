Бывшая советница штаба Трампа обвинила президента США в дискриминации

Женщина-советник бывшего избирательного штаба Трампа подала в суд на "уже президента" США. Она обвинила Дональда Трампа и его штаб 2016 года в дискриминации по признаку пола.

Арлин Дельгадо во время избирательной кампании работала старшим советником. У нее случился служебный роман, и женщина забеременела от коллеги одного из начальников в офисе штаба Трампа. Сотрудница утверждает: когда стало известно о последствиях связи, ее исключили из служебной переписки, отстранили от проектов и вскоре уволили.

По словам женщины, до этого она шла на повышение и ей даже прочили должность в Белом доме. Теперь она требует финансовой компенсации, сообщает телеканал "Россия 24".