Полицейские Камчатки задержали браконьеров, перевозивших краснокнижных кречетов

На Камчатке полицейским удалось предотвратить похищение кречетов, которых нелегально хотели переправить за границу.

Морское судно задержали у причала в Петропавловске-Камчатском. На нем обнаружили 10 краснокнижных птиц. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24". Среди подозреваемых — и капитан судна. Предположительно, он вывозил птиц за вознаграждение.

Изъятых соколов временно поместили в Елизовский районный зоопарк. Когда выпускать их в естественную среду обитания — будут решать специалисты-орнитологи.