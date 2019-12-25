В Будапеште погибла российская пианистка

В Будапеште погибла Эвелина Валиева — российская пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского. Об этом сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

По его словам, 27-летняя девушка отдыхала в столице Венгрии вместе со своим молодым человеком. Они снимали квартиру, где произошла утечка газа, передает телеканал "Россия 24". Якобы это и стало причиной смерти именитой пианистки.

Валиева была стипендиатом Министерства культуры России, лауреатом многих международных конкурсов.