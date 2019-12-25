Католики всего мира отмечают Рождество

Западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей отмечают Рождество Христово. Празднование продолжится восемь дней — с 25 декабря по 1 января.

Рождество Христово празднуют западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей. В частности, богослужения пройдут во всех католических храмах России. В том числе в Москве — в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Людовика Французского.

Традиционно каждое Рождество к верующим с посланием "Городу и миру" обращается Папа Римский. Сегодня он выступит с балкона собора Святого Петра в Ватикане, передает телеканал "Россия 24".