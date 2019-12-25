Сергей Миронов: Госдума стала уделять больше внимания социальным проблемам

В 2019 году Государственная дума стала уделять больше внимания социальным проблемам. Многие из них были перечислены в последнем послании президента Федеральному собранию. В частности — поддержка многодетных семей и семей с детьми.

Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил Сергей Миронов. Также лидер "Справедливой России" рассказал о законопроектах, которые партия только собирается внести в Госдуму, передает телеканал "Россия 24".