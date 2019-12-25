Скандалист Озил оплатил 219 операций нуждающимся детям

Футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил, недавно оказавшийся в центре скандала, поделился результатами своей благотворительности. 31-летний полузащитник жертвует деньги на операции нуждающимся детям. Он признался – это только начало его деятельности.

"219 операций уже сделано, однако предстоит сделать еще очень много, — сообщил игрок посредством своего Instagram-аккаунта. – Я с женой перед нашей свадьбой пообещали друг другу, что оплатим еще тысячу жизненно важных операций для нуждающихся детей по всему миру. Это начало!"

Напомним, что накануне Озил опубликовал твит резкого содержания, где он упрекал Китай в притеснениях уйгуров – мусульманского этноса, проживающего в автономном районе Синьцзянь. Пост немца не оценили в Поднебесной и теперь каждое упоминание об Озиле буквально стерто.