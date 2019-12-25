Высочайший игрок НБА подирижировал симфоническим оркестром Бостона

Самый высокий баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Тако Фолл из клуба "Бостон Селтикс" сменил баскетбольный мяч на дирижерскую палочку. В канун католического Рождества поработал дирижером симфонического оркестра в Бостоне.

Фолл, чей рост составляет 2 метра 29 сантиметров, вышел на сцену Бостонского симфонического зала в черном смокинге, получил палочку и присоединился к знаменитому оркестру Boston Pops, сообщает телеканал "Россия 24". Под его руководством была сыграна рождественская композиция.

Гигантский баскетболист вошел в историю оркестра- по уверениям дирижера Boston Pops Кита Локхарта Фолл стал самым высоким человеком, который когда-либо руководил оркестром.