Первый пассажирский поезд "Петербург-Севастополь" проезжает через Симферополь

Первый пассажирский поезд "Петербург-Севастополь" приближается к конечной точке. Он прибыл в Симферополь — столицу Республики Крым. Поезд простоит в Симферополе около 15 минут. Менее двух часов пути остается до пункта назначения — Севастополя. Прибытие намечено на 9 часов 25 минут, передает телеканал "Россия 24".

Движение по Крымскому мосту было официально запущено 23 декабря президентом России. Поезд называется "Таврия", в его составе 17 вагонов — столько же, сколько городов на Крымском полуострове. В поезд входят как вагоны с купе, так и плацкартные. Общая длина маршрута — 2741 километр, из них 19 — собственно по Крымскому мосту.

Время в пути — около 43 часов, то есть менее двух суток. Переправу проходили ночью, это заняло примерно 20 минут. Состав специально замедлил ход, но пассажиры, конечно, не спали, чтобы не пропустить исторический момент. Многие из них специально взяли билеты именно на первый поезд.

Пассажиры снимали видео о том, как проходит путь. О том, что состав приближается к Крымскому мосту, по громкой связи объявил начальник поезда. Даже в темноте картина была красивая — мост был подсвечен в цвета российского флага. Подсветка сооружения — это сложная цепочка из двух тысяч светильников и километров кабельных линий.

Пассажиры первого поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Севастополь, с восторгом отзываются о первой поездке по Крымскому мосту. За 10 минут до въезда на мост пассажиры стали выглядывать в окна. Когда вагоны пересекли границу Крымского моста, начальник поезда распорядился отключить свет в коридорах, чтобы подсветка была виднее.

"Испытываю сейчас эйфорию, — признается один из пассажиров. — Событие сравнимо с проходом первого поезда по маршруту "Москва-Санкт-Петербург" по Николаевской железной дороге. Это эпохальный час для истории России", Автомобильную часть моста президент открыл в мае 2018 года. А работы опередили график на 7 месяцев. Теперь пройдена еще одна веха.

Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. А сейчас есть прямой путь. Это вопрос не только транспорта, но экономики в целом. Местные власти ожидают, что мост поможет превратить Крым в круглогодичный курорт. И те, кто предпочитает передвигаться именно поездом, смогут ездить на полуостров и в сезон, и в межсезонье.

Еще один поезд — уже из Москвы — тоже вскоре прибудет на полуостров. Он отправился с Казанского вокзала вечером 24 декабря.

Справка

Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое автомобильное движение по нему началось осенью того же года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.