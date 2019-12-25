Полиция Боливии требует от Мексики выдачи бывших министров

Полиция Боливии требует от властей Мексики выдать бывших членов правительства, которые укрываются в мексиканском посольстве в Ла-Пасе. На данный момент в здании дипмиссии находятся бывший министр культуры, а также министры юстиции и обороны. Чиновников подозревают в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

МИД Мексики уже выразил обеспокоенность в связи с "чрезмерным присутствием" представителей боливийских спецслужб у здания посольства в Боливии. Дипломаты опасаются вторжения на территорию представительства, а по международному праву посольство — это территория другой страны.

20 октября в Боливии прошли выборы президента. Большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент действующий глава государства. После оглашения итогов противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки. После трех недель протестов Моралес и несколько высокопоставленных чиновников решили уйти в отставку, напоминает телеканал "Россия 24".