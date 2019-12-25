На "Пушкинской" пассажир упал под прибывающий поезд

В среду утром на фиолетовой ветке московского-метро поезда под прибывающий поезд упал пассажир. Это произошло около 7.50 по московскому времени. Чтобы извлечь пассажира, пришлось снимать напряжение контактного рельса.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел на станции метро "Пушкинская".

В "Твиттере" столичной подземки сообщается, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Беговая" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В течение получаса движение на ветке было восстановлено, позже сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Чтобы извлечь пассажира, понадобилось около 15 минут. К счастью, пассажир остался жив.