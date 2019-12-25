Тренер ЦСКА Никитин – о победе над "Магниткой": ребята постарались, много сил отдали

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга" (3:2).

"Ребята постарались, много сил отдали, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – В конце, конечно, заработали ненужные удаления. Поблагодарил их за работу, за победу. Может быть не все получалось, но желание было огромным".

ЦСКА одержал шестую победу кряду и с 59 очками лидирует в Западной конференции, а "Металлург", потерпевший поражение во второй матче подряд, расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 43 очка.

В следующем матче турнира армейцы в среду, 25 декабря, примут столичное "Динамо", а "Магнитка" на следующий день на выезде сыграет с рижским "Динамо".

Примечательно, что тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Владимиром Крикуновым наблюдал за игрой ЦСКА – "Металлург" с трибун. Наставник ЦСКА не оставил этот факт без внимания: "Я не видел их, но знаю, что они готовятся к игре, как и любые другие тренеры. Это нормально. Могли посмотреть по телевизору? Это их дело. Какая разница? Мы все равно от своей игры будем отталкиваться", – подытожил Никитин.