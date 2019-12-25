Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

Ваша жизнь после прочтения этой новости уже никогда не станет прежней. Милые птички-синички, которым вы на зиму вывешиваете шмат сала — безжалостные убийцы. К тому же еще и изощренные. Необычные факты об обычной опубликовали в соцсетях сотрудники зоопарка в приморском Садгороде. Им удалось привлечь внимание публики и пабликов.

Орнитологов можно только похвалить. Еще никогда научная информация не была столь востребованной и обсуждаемой. Сначала они описали, о чем, точнее, о ком идет речь. О синицах. Это птички с ярким "эпатажным" нарядом – желтая грудка с серым или черным галстуком. Чем не офисные клерки? Большая синица, она же просто большак, принадлежит к отряду воробьинообразных, семейству синицевых, роду синиц и виду больших синиц из 15 подвидов. Но это скучно.

После информации о том, что синицы создают моногамные пары на долгий срок, за сезон делают две кладки по 12-15 яиц, а самец, пока самка 12-15 дней высиживает яйца, вкалывает за двоих, чтобы прокормить синичью семью следует главное.

"Поговорим о рационе этих мафиози городского птичьего мира, — предлагают сотрудники приморского зоопарка. — Большие синицы — безжалостные хищники! Убивают с одной целью — полакомиться мозгом жертвы!"

Тем, кто не поверит, ученые тут же поясняют, никакого юмора, только сугубо научные сведения. Рацион синиц разнообразный и зависит от сезона: в период размножения это жуки, букашки, тля, беспозвоночные. Синицы в это время не против перекуса и пчелами.

"А теперь о самом интересном, — предупредили зоологи. – Синицы убивают, чтобы полакомиться мозгом своей жертвы. Это единственное, что они выклевывают у своей добычи. Жертвами, обычно, становятся другие птицы или грызуны меньшего размера".

Не гнушаются эти птицы и каннибализмом — могут напасть на слабую особь своего вида. Описан и изощренный способ убийства. При этом использована лексика полицейского протокола: "Убивают путем проламывания черепушки объекта, ибо клюв у синиц очень толстый и подходит для этих целей".

Есть у синиц и гастрономические предпочтения. Особенно эти милые птички любят нетопырей-карликов. Это такие летучие мыши, на которых синица специально охотится в то время, пока они еще не отошли от спячки.

"Орнитологи отмечают, что с каждым годом кровожадность синиц только растет, а полного списка их жертв не знает никто!" – предупреждают читателей сотрудники приморского зоопарка.

Ученые из Гронингенского университета этот интересный феномен в поведении синиц попытались объяснить глобальным потеплением. Они заметили, что обитающие в Европе мухоловки-пеструшки из-за плюсовой температуры часто меняют поведение и ведут борьбу с большими синицами за место для гнездования. Это, считают исследователи, и приводит к тому, что крупные синицы стали чаще убивать своих конкурентов. Смертность мухоловок в теплые зимы повышается на десять процентов.

"Так вооот кто такой "мозгоклюй", — делает открытие пользователь Instagram kucherenkoelena28.

"Вот откуда пошло выражение — "птичка-мозгоклюйка", — вторит ей yulia_e57.

"Это природа. И тут выживает сильнейший. Либо ты, либо тебя", — отмечает 2019lena32.

Но у орнитологов есть беспроигрышный совет: "Вы не пугайтесь так, а лучше, после прочтения, вывесите за окном кусочек сала. Сделав это, вы спасете жизнь одной птицы!"

Итак, мы спасены. Впрочем, в этом сомневается по крайней мере один пользователь интернета.

"Слушайте, а разве подкормленные синицы — больше синиц в итоге и больше "жертв"?" – вопрошает plain_tiger.

Спасет или не спасет это чью-то жизнь, неизвестно, но не соленое сало за окно все-таки вывесить не помешает. Может, оно спасет жизнь самое синичке-каннибалу.