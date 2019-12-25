В Красноярск прибыли участники чемпионата России по фигурному катанию

В Красноярск прибыл борт с участники ЧР по фигурному катанию. Спортсменов ожидал по-сибирски теплый прием уже в аэропорту. Для гостей была заготовлена небольшая музыкальная программа. Встречали их и волонтеры, задача которых — помочь участникам сориентироваться на месте. Прилетело, к слову, около 90 фигуристов, сообщает ГТРК "Красноярск".

Предметом повышенного интереса, по традиции, станут соревнования девушек. Несмотря на то, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение о приостановлении спортивной карьеры, конкуренция в борьбе за первенство и путевки на Чемпионат Европы по фигурному катанию по-прежнему остается крайне высокой.

В краевую столицу приехали двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева и победительница финала Гран-при, обладательница чемпионских титулов в мировых и европейских соревнованиях Елизавета Туктамышева. Также на лед планирует выйти действующая чемпионка России в фигурном катании Анна Щербакова и другие сильнейшие фигуристки страны.

Мужской состав не стал таким звездым. Однако среди спортсменов также есть финалисты недавно прошедшего в Турине Гран-при, к примеру, Андрей Лазукин, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. В общей сложности мужскую одиночную программу будет откатывать 17 человек. Что касается парного катания, отроют ЧР в Красноярске олимпийские чемпионы Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина.

Сразу после прибытия фигуристов ожидает отдых, после чего начнутся тренировки. Отметим, что этот чемпионат станет первым в истории России, прошедшим за Уралом.