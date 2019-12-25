Фигуристка Тараканова из-за травмы пропустит чемпионат России

Анастасия Тараканова из-за повреждения пропустит ближайший чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске, об этом спортсменка сообщила через социальные сети.

"Дорогие мои болельщики, очень жаль, что я не смогу принять участие в чемпионате России, я получила небольшую травму и тренер решил меня поберечь, – написала Тараканова в Instagram. – Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству и финалу Кубка России".

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат России, а также Европы и мира пропустит олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая приняла решение приостановить карьеру.