Регионы получили обратную связь по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

У нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" появилось мобильное приложение. Обратную связь — приложение "Госуслуги. Дороги" - с жителями регионов, где реализуется данная программа установил федеральный центр.

Как сообщает ГТРК "Бурятия", в мобильном приложении пользователь сможет видеть карту дорог, на которой будут отражаться текущие, завершающиеся работы или ожидающийся ремонт. Кроме того, можно найти интересующий участок по адресу, выбрать объекты степени по удаленности, рейтингу пользователей или уровню завершенности.

Приложение работает всего несколько дней, но его уже скачали больше двух тысяч раз. В правительстве РФ рассчитывают, что с помощью такой связи можно будет лучше учитывать общественное мнение, и тем самым, повысить качество выполняемых работ.