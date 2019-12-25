В Красноярском крае Ми-8 завалился на бок при посадке: трое пострадавших

В Эвенкийском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, принадлежащий компании "КрасАвиа". Как сообщает "Интерфакс", он завалился на бок.

По данным ТАСС, на его борту находились 29 человек. Пострадали три человека.