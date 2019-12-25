Мейвезер подарил 19-летней дочери на Рождество "Мерседес" за 150 тысяч долларов

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший подарил своей 19-летней дочери на католическое Рождество автомобиль Mercedes-Benz G63 стоимостью 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей).

"Счастливого Рождества, Иянна", – написал 42-летний боксер в социальной сети Instagram, прикрепив фотографию автомобиля с огромной подарочной лентой.

Напомним, ранее стало известно, что Мейвезер-младший возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов минувшего десятилетия. Издание Forbes насчитало у боксера доходы в размере 915 миллионов долларов.