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25 декабря 201909:52

Рухнувший Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь

УМЧС по Красноярскому краю

Причиной крушения Ми-8 в Красноярском крае мог стать снежный вихрь, опрокинувший вертолет при взлете, сообщил источник ТАСС. Всего на борту находились 24 человека, троим из них потребовалась медицинская помощь.

ЧП произошло в среду в поселке Байкит Эвенкийского района. Винтокрылая машина авиакомпании "КрасАвиа" с 21 вахтовиком-нефтяником на борту сразу после отрыва от земли попала в снежный вихрь, который опрокинул ее на бок. Ми-8 упал примерно в 10 метрах от ВПП.

По предварительным данным, пострадали командир воздушного судна и два пассажира, у них ушибы и переломы. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

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