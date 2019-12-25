Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Во Франции вскрылись новые жуткие подробности в деле маньяка-педофила — врача Жоэля Ле Скуарнека. Следователи собрали огромный брифинг для заявления о том, что обнаружили новые доказательства его вины. А также выяснили, что количество малолетних жертв у преступника вовсе не двести, а почти 350. Что еще рассказали жандармы?

Его уже называют самым жутким педофилом Франции. Еще летом прокуратура считала, что на счету Жоэля Ле Скуарнека 200 жертв. Результаты новых обысков в доме маньяка позволили сделать вывод: всего обвиняемый мог растлить 349 детей.

"В подполе его особняка были обнаружены 300 тысяч фотографий, 650 носителей с видеофайлами, большая часть из которых была предметно описана и классифицирована по годам в хронологическом порядке", — сообщила прокурор города Лорьяна Лорэлин Парефит.

На кадрах виден отдельный дом, снятый в аренду французской полицией. Накануне там прошла встреча детективов и 110 жертв доктора Ле Скуарнека. Всем этим людям, которые когда-то пострадали от действий педофила, полицейские рассказали о ходе следствия.

Педофила вычислили еще летом благодаря простой детали — записной книжке, в которую Ле Скуарнек на протяжении 30 лет заносил записи о своих жертвах — ужасающие подробности совершенных им преступлений.

Записи были пронумерованы, разделены на две части. Одна — про несовершеннолетних девочек, другая — про мальчиков. При этом еще в 1997 году Ле Скуарнек написал, что жена как-то узнала про преступные наклонности педофила. Но сейчас женщина все отрицает.

"Да, в это невозможно поверить. Как его семья могла о таком не знать? Мы сейчас работаем в этом направлении и будем добиваться полного расследования", — пообещала адвокат пострадавших Франческа Сатта.

Из записей стало ясно, что хирург поработал во многих больницах Франции. Ле Скуарнек специализировался на операциях желудочно-кишечного тракта, в том числе у детей. По версии следствия, педофил часто проводил детские приемы без родителей. Иногда давал детям снотворное, затем уже совершал насильственные действия. И обязательно все подробно описывал в дневнике. Сразу после задержания доктора его адвокат прокомментировал жуткую находку.

Он признает, что существуют определенные записи, которые описаны в других вещественных доказательствах. Это очень печально и прискорбно, и он первый кого обвинили, сказал адвокат хирурга Тибо Курзава.

Адвокат предполагаемого педофила позже выбрал новую тактику. Он заявил, что речь в записях шла не о настоящих людях. Мол все описанное — просто специфические фантазии доктора. Но более чем 200 человек, уже написавших заявления в полицию, негодуют: они — реальны.

Демьян и Селин — родители маленькой Софи. Она тоже стала жертвой Ле Скуарнека. Девочка на одной из своих кукол показала, как дядя доктор во время приема позволил себе жуткие вещи.

"Она рассказала мне, что он трогал ее в интимных местах, щупал под юбкой. Она сказал доктору: "Мне больно". А он ей ответил: "Если ты кому-то об этом расскажешь, попадешь в тюрьму!", — поведала мама пострадавшей Софи.

Прокуроры заявили, что осмотр и анализ новых найденных фотографий и видеофайлов займет долгое время, и дело даже не в количестве файлов, а в том, что многие материалы "невыносимо ужасны", и у специалистов вызывают оторопь. Уже известно, что следствие будет идти как минимум всю первую декаду 2020 года. К весне должен начаться процесс по делу о растлении хирургом 4 маленьких девочек. И это будет только первый суд. Скорее всего, за решеткой 68-летний врач Жоэль Ле Скуарнек останется до конца своей жизни.