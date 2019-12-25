Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 декабря 201910:44 Виталий Кармазин

Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Во Франции вскрылись новые жуткие подробности в деле маньяка-педофила — врача Жоэля Ле Скуарнека. Следователи собрали огромный брифинг для заявления о том, что обнаружили новые доказательства его вины. А также выяснили, что количество малолетних жертв у преступника вовсе не двести, а почти 350. Что еще рассказали жандармы?

Его уже называют самым жутким педофилом Франции. Еще летом прокуратура считала, что на счету Жоэля Ле Скуарнека 200 жертв. Результаты новых обысков в доме маньяка позволили сделать вывод: всего обвиняемый мог растлить 349 детей.

"В подполе его особняка были обнаружены 300 тысяч фотографий, 650 носителей с видеофайлами, большая часть из которых была предметно описана и классифицирована по годам в хронологическом порядке", — сообщила прокурор города Лорьяна Лорэлин Парефит.

На кадрах виден отдельный дом, снятый в аренду французской полицией. Накануне там прошла встреча детективов и 110 жертв доктора Ле Скуарнека. Всем этим людям, которые когда-то пострадали от действий педофила, полицейские рассказали о ходе следствия.

Педофила вычислили еще летом благодаря простой детали — записной книжке, в которую Ле Скуарнек на протяжении 30 лет заносил записи о своих жертвах — ужасающие подробности совершенных им преступлений.

Записи были пронумерованы, разделены на две части. Одна — про несовершеннолетних девочек, другая — про мальчиков. При этом еще в 1997 году Ле Скуарнек написал, что жена как-то узнала про преступные наклонности педофила. Но сейчас женщина все отрицает.

"Да, в это невозможно поверить. Как его семья могла о таком не знать? Мы сейчас работаем в этом направлении и будем добиваться полного расследования", — пообещала адвокат пострадавших Франческа Сатта.

Из записей стало ясно, что хирург поработал во многих больницах Франции. Ле Скуарнек специализировался на операциях желудочно-кишечного тракта, в том числе у детей. По версии следствия, педофил часто проводил детские приемы без родителей. Иногда давал детям снотворное, затем уже совершал насильственные действия. И обязательно все подробно описывал в дневнике. Сразу после задержания доктора его адвокат прокомментировал жуткую находку.

Он признает, что существуют определенные записи, которые описаны в других вещественных доказательствах. Это очень печально и прискорбно, и он первый кого обвинили, сказал адвокат хирурга Тибо Курзава.

Адвокат предполагаемого педофила позже выбрал новую тактику. Он заявил, что речь в записях шла не о настоящих людях. Мол все описанное — просто специфические фантазии доктора. Но более чем 200 человек, уже написавших заявления в полицию, негодуют: они — реальны.

Демьян и Селин — родители маленькой Софи. Она тоже стала жертвой Ле Скуарнека. Девочка на одной из своих кукол показала, как дядя доктор во время приема позволил себе жуткие вещи.

"Она рассказала мне, что он трогал ее в интимных местах, щупал под юбкой. Она сказал доктору: "Мне больно". А он ей ответил: "Если ты кому-то об этом расскажешь, попадешь в тюрьму!", — поведала мама пострадавшей Софи.

Прокуроры заявили, что осмотр и анализ новых найденных фотографий и видеофайлов займет долгое время, и дело даже не в количестве файлов, а в том, что многие материалы "невыносимо ужасны", и у специалистов вызывают оторопь. Уже известно, что следствие будет идти как минимум всю первую декаду 2020 года. К весне должен начаться процесс по делу о растлении хирургом 4 маленьких девочек. И это будет только первый суд. Скорее всего, за решеткой 68-летний врач Жоэль Ле Скуарнек останется до конца своей жизни.

Сейчас

10:25

Умер генерал армии Махмут Гареев

09:37

Севастополь с оркестром встретил первый пассажирский состав

09:20

В Красноярском крае Ми-8 завалился на бок при посадке

08:09

На "Пушкинской" пассажирка упала под прибывающий поезд

07:29

Поезд "Петербург-Севастополь" проезжает через Симферополь

03:40

По Крымскому мосту прошел первый пассажирский состав

02:16

Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Жесткая посадка Ми-8: число пострадавших растет

Жесткая посадка Ми-8: число пострадавших растет

1 час назад
Прибытие поезда: Севастополь с оркестром встретил первый пассажирский состав

Прибытие поезда: Севастополь с оркестром встретил первый пассажирский состав

1 час назад
Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

1 час назад
Западные христиане отмечают Рождество

Западные христиане отмечают Рождество

4 часа назад

Трансляции

13:00

Итоговая встреча Владимира Путина с Правительством РФ
15:00

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
18:00

Встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов России
Все трансляции
Польская пресса пытается оправдать дипломата-антисемита

Польская пресса пытается оправдать дипломата-антисемита

5 часов назад
Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

2 часа назад
Star Wars в Швейцарии: полиция оштрафовала шаттл Империи за неправильную парковку

Star Wars в Швейцарии: полиция оштрафовала шаттл Империи за неправильную парковку

7 часов назад
Россия вернется к переговорам с США об окололунной станции Gateway

Россия вернется к переговорам с США об окололунной станции Gateway

6 часов назад
Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

1 час назад
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

4 часа назад
На "Пушкинской" пассажирка упала под прибывающий поезд

На "Пушкинской" пассажирка упала под прибывающий поезд

3 часа назад
Мантуров прокомментировал уход корпорации Apple с российского рынка

Мантуров прокомментировал уход корпорации Apple с российского рынка

7 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

2 часа назад
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

21 час назад
"Одесский пароход": смотрите 1 января на канале "Россия"

"Одесский пароход": смотрите 1 января на канале "Россия"

21 час назад
Какие изменения ждут россиян после Нового года

Какие изменения ждут россиян после Нового года

23 часа назад
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

23 часа назад
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

Продолжение "Тайн следствия" на "России 1": Мария Швецова начинает новое расследование

23.12.2019 18:18
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

17.12.2019 12:07
МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

24 минуты назад
Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

36 минут назад
Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

40 минут назад
Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

1 час назад
Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

1 час назад
Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

1 час назад
"Лебединое озеро" в Париже: балерины станцевали в знак протеста против пенсионной реформы

"Лебединое озеро" в Париже: балерины станцевали в знак протеста против пенсионной реформы

1 час назад
Как узнать, что пришло время разорвать отношения

Как узнать, что пришло время разорвать отношения

2 часа назад
В Будапеште погибла российская пианистка

В Будапеште погибла российская пианистка

4 часа назад
Высочайший игрок НБА подирижировал симфоническим оркестром Бостона

Высочайший игрок НБА подирижировал симфоническим оркестром Бостона

4 часа назад
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

4 часа назад
Полицейские Камчатки задержали браконьеров, перевозивших краснокнижных кречетов

Полицейские Камчатки задержали браконьеров, перевозивших краснокнижных кречетов

4 часа назад
"Мины сыпались как дождь": мирные жители рассказали об обстрелах в Сирии

"Мины сыпались как дождь": мирные жители рассказали об обстрелах в Сирии

5 часов назад
Аналитики составили рейтинг самых популярных смартфонов

Аналитики составили рейтинг самых популярных смартфонов

6 часов назад
Глава Emirates покидает компанию

Глава Emirates покидает компанию

7 часов назад
"Это доминирующий боец". Нурмагомедов включен в Топ-3 лучших ММА-бойцов десятилетия

"Это доминирующий боец". Нурмагомедов включен в Топ-3 лучших ММА-бойцов десятилетия

7 часов назад
Минпромторг прогнозирует примерно 2,4% рост промпроизводства в 2019 году

Минпромторг прогнозирует примерно 2,4% рост промпроизводства в 2019 году

7 часов назад
В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества

В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества

7 часов назад
Экс-глава Uber Трэвис Каланик выйдет из совета директоров компании

Экс-глава Uber Трэвис Каланик выйдет из совета директоров компании

8 часов назад
Российские ПВО будут работать на новых физических принципах

Российские ПВО будут работать на новых физических принципах

8 часов назад
Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ

Депутат Рады рассказал о срочном закрытом заседании по газовым переговорам с РФ

9 часов назад
Из-за эпидемии кори школьники и детсадовцы остались без новогодних елок

Из-за эпидемии кори школьники и детсадовцы остались без новогодних елок

10 часов назад
Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

Антон Силуанов: реальные доходы россиян начали расти

10 часов назад
Авиакомпания Easy Jet перестанет различать мужчин и женщин

Авиакомпания Easy Jet перестанет различать мужчин и женщин

10 часов назад
Глава Федерации еврейских общин восхитился гражданским и политическим мужеством Путина

Глава Федерации еврейских общин восхитился гражданским и политическим мужеством Путина

11 часов назад
В США количество преступлений с четырьмя и более жертвами достигло максимума за 50 лет

В США количество преступлений с четырьмя и более жертвами достигло максимума за 50 лет

11 часов назад
Советник Хаменеи назвал Дональда Трампа "международным вором"

Советник Хаменеи назвал Дональда Трампа "международным вором"

12 часов назад
Лев Яшин включен в символическую сборную мира всех времен

Лев Яшин включен в символическую сборную мира всех времен

13 часов назад
Кабмин хочет пересадить чиновников с персональных авто на такси

Кабмин хочет пересадить чиновников с персональных авто на такси

13 часов назад
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку