На Кубани прошли учения с участием новейших штурмовиков Су-25СМ3

Новейшие штурмовики Су-25СМ3 провели учения в Краснодарском крае. Задачей экипажей было уничтожение заглубленного командного пункта условного противника. Как сообщила ГТРК "Кубань" пресс-служба ЮВО, в тренировочных полетах приняли участие более полусотни техников и летчиков, а также специалисты служб наземного обеспечения полетов.

В небо были подняты семь самолетов. Экипажи отработали навыки пилотирования авиатехники в горных районах и при сложных метеорологических условиях. В составе авиационного боевого звена Су-25СМ3 успешно провели радиоэлектронное подавление средств системы ПВО условного противника, а также поразили ряд наземных целей, применив пушки и авиационные ракеты.

В течение всего зимнего периода экипажам штурмовиков предстоит принять участие в более чем тридцати учениях и выполнить порядка 1,5 тысяч вылетов с применением вооружения. В течение года каждый летчик авиаполка должен провести в воздухе более восьмидесяти часов.

Напомним, самолет Су-25СМ3 представляет собой модернизированную версию Су-25 — бронированного дозвукового штурмовика, предназначением которого являлась непосредственная поддержка сухопутных войск над полем боя в любое время суток при условии прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заранее заданными координатами в различных метеоусловиях.