Жесткая посадка Ми-8: число пострадавших растет

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести: двоих оперируют, четверых – обследуют.

Инцидент произошел в поселке Байкит Эвенкийского района. Ми-8 вез вахтовиков на Юрубченское месторождение. Вертолет при взлете попал в снежный вихрь и повалился на бок. На борту Ми-8 находились 24 человека, в том числе три члена экипажа, уточняет РИА Новости. У воздушного судна поврежден хвост и лопасти винта.

В Байкит введен режим чрезвычайной ситуации. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю объявлен сбор оперативного штаба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".