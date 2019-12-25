Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

В Брянской области ревнивый супруг на глазах у дочери застрелил жену, которая за день до этого подала заявление на развод. Убедившись, что женщина мертва, мужчина свел счеты с жизнью, сообщает региональное управление СКР.

Семейная драма разыгралась около шести часов вечера 24 декабря в Клинцах, когда Лариса встречала дочку из школы на улице Калинина. На ее глазах и произошло убийство: 53-летний Самвел выстрелил в 42-летнюю супругу, а затем покончил с собой. Женщина скончалась на месте, убийца — спустя некоторое время в больнице.

В причинах произошедшего сейчас разбираются следователи, по предварительным данным, на отчаянный шаг мужчину толкнуло намерение жены развестись с ним. За день до трагедии уставшая от ревнивого супруга Лариса подала заявление в загс.

У пары осталось трое детей.