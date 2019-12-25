Участниками мемориальной акции "Без срока давности" стали 22 региона

Двадцать два региона присоединились к мемориальной акции "Без срока давности". Ее цель — распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированных территориях.

К акции присоединилась и Калужская область. Как сообщают "Вести Калуга", организаторы акции выступают за сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Проект состоит из нескольких этапов. На первом этапе будут проводиться поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в годы ВОВ, а также работа с новыми рассекреченными архивными документами. Второй этап включает просветительскую работу, в том числе съемки документального фильма о судьбе мирного населения в годы войны.

В настоящее время в регионах создаются рабочие группы по реализации проекта. В наступающем году поисковые работы пройдут в 12 регионах на местах гибели мирных жителей, в числе которых и Калужская область. Результаты передадут в следственные органы. Отметим, что в Калужском регионе на основе архивов определены три места массового захоронения мирного населения в годы войны, все они находятся в Спас-Деменском районе.