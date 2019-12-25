Мужчина проколол колеса у 76 машин в Подольске

В Подольске задержали 46-летнего мужчину, за несколько часов проколовшего покрышки у 76 автомобилей, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГУ МВД. Подозреваемого сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря во дворе дома №12 по Ленинградской улице. На кадрах видно, как мужчина с ножом в руках ходит и прокалывает колеса всех машин, без разбора.

Подозреваемого уже задержали, о мотиве его поступка ничего не сообщается. Местные жители предположили, что он сотрудник одного из окрестных автосервисов.