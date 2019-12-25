В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны. Пилот боевого самолета погиб, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным из открытых источников, на вооружении иранских ВВС стоят 36 легких истребителей МиГ-29.