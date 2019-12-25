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25 декабря 201911:57

Новейшая подлодка "Новосибирск" спущена на воду

фото: АО "Малахит"

Многоцелевая атомная подводная лодка "Новосибирск" спущена на воду в Северодвинске. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Севмаш". Традиционную бутылку шампанского разбил о борт субмарины командир корабля Максим Шпирко, сообщает агентство ТАСС.

"Новосибирск" – это вторая подлодка проекта "Ясень-М" и первая серийная. Предполагается, что она будет вооружена ракетными комплексами "Оникс" и "Калибр", а потом и гиперзвуковым "Цирконом".

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