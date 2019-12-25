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25 декабря 201912:16

Глухарь атаковал сноубордиста на горном склоне в Шерегеше

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Глухарь напал на сноубордиста во время спуска со склона в кузбасском Шерегеше. Товарищи спортсмена сняли неравную битву на видео.

"Я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть птичку снежком. В итоге глухарь офигел от такой дерзости и накидал мне трешечку в корпус", — рассказал Игорь Попелюх.

 

На кадрах видно, как сноубордист окатывает птицу снегом. Но глухарь оказался не робкого десятка — он нагнал и напал на спортсмена, причем последнему пришлось отбиваться спортинвентарем.

"Игорь, оставь его, просто убегай! Глухарь, отстань от Игоря!" — со смехом советовал приятель сноубордиста.

Сам он позже посоветовал не шутить с дикой природой и продемонстрировал последствия встречи с птицей и наезда на камень. У сноуборда оказался поврежден кант, а сам Игорь получил многочисленные ушибы.

"И кстати, на следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву", — отметил сноубордист.

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