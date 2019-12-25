Московский зоопарк показал новорожденного суматранского орангутана

Московский зоопарк показал фото и видео с новорожденным суматранским орангутаном, который появился на свет 18 декабря. Детеныш весит не более 1,3 килограмма. Все время он проводит, прижавшись к груди матери.

"25-летняя самка по имени Чави ни на миг не выпускает малыша из рук, бережно прижимает его к груди, то и дело обнюхивает и осматривает его, – рассказали на официальном сайте зоопарка. – Пройдет еще не меньше трех месяцев, прежде чем он начнет самостоятельно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами".

Кормить малыша своим молоком Чави будет до тех пор, пока ему не исполнится 2,5-3 года, однако пробовать фрукты, овощи и злаки он начнет уже в пять месяцев.

А у нас родился редкий суматранский орангутан🐒🌴✨ Поздравляем его нежную маму Чави и грозного папу Сандокана 🐵💚🍌



Vd: Н.Назарова pic.twitter.com/tgScWTNhMW — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 25 декабря 2019 г.

Рождение маленького орангутана в зоопарке назвали большим и радостным событием.

"Сегодня естественная популяция этого вида продолжает неуклонно снижаться, поэтому создание резервной популяции в зоопарках мира имеет особое значение, – пояснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. – Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство".

Сегодня численность суматранских орангутанов в дикой природе не превышает 14 тысяч особей. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к угрозе исчезновения. Для защиты этих уникальных приматов от вымирания была создана Европейская программа по сохранению вида в неволе. Московский зоопарк принимает в ней участие уже более 20 лет.