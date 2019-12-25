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25 декабря 201913:35

Песков: Минск вправе закупать нефть по более выгодным ценам, чем у России

Белоруссия может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке", — сказал он.

Как сообщает "Интерфакс", Песков сказал, что в Кремле со всей серьезностью относятся к заявлениям Александра Лукашенко и внимательно с ними знакомятся.

Накануне президент Белоруссии сказал, что будет рассматривать альтернативный маршрут импорта нефти, если не удастся договориться с Россией об условиях поставки. "Давайте цены ваши — мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то — вы не обижайтесь", — сказал он.

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