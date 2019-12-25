"Динамо" на зимних сборах в Турции сыграет с "Рубином", "Кайратом" и "Лехией"

Московский футбольный клуб "Динамо" определился с датами и соперниками по контрольным матчам на зимних учебно-тренировочных сборах, которые "бело-голубые" проведут в Турции с 10 января по 22 февраля.

В рамках первого сбора динамовцы 20 января сыграют с польским "Заглембе". На втором сборе москвичам будут противостоять польская "Лехиа" (28 января), чешский "Слован" (1 февраля), латвийский "Вентспилс" и сербская "Войводина" (оба – 5 февраля).

На заключительном сборе "Динамо" сыграет с казахстанским "Кайратом" (13 февраля), латвийским "Спартаксом" и казанским "Рубином". Как сообщает пресс-служба "бело-голубых", еще два соперника станут известны позднее.