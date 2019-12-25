В Москве организатора молодежных военных игр арестовали по подозрению в педофилии

В Москве арестовали организатора молодежных военных игр, подозреваемого в интимной связи со школьницами. Как сообщает KP.Ru, 47-летнего мужчину уже опознала одна из его жертв – 13-летняя москвичка. Еще одну жертву, девятилетнюю школьницу, он нашел в Белоруссии – с ней сейчас работает местная милиция.

По информации издания, мужчину зовут Игорь Толстошеин, его отношении расследуют дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних (статья 132 УК РФ).

Выяснилось, что девочек предполагаемый педофил находил в соцсетях. Так, в частности, он познакомился с 13-летней московской школьницей, которая сбежала из дома и три дня находилась в квартире, которую мужчина снял специально для нее. В интернете же он познакомился и с девятилетней жительницей города Гродно, после чего поехал к ней и вступил с ней в интимную связь.

О личности подозреваемого известно не так много: он женат, у него есть двое детей. Под арестом он проведет ближайшие два месяца.