В Якутии пьяный депутат угнал автомобиль и попал в ДТП

В Якутии завели уголовное дело на сельского депутата, который в пьяном виде похитили чужую машину, протаранил на ней забор, после чего сбежал с места аварии, сообщили в прокуратуре республики.

Случай произошел еще 7 декабря в Нюрбе, однако известно о нем стало только сейчас. Ведомство не называет фамилии "героя", уточняя лишь, что это директор школы и действующий депутат одного из сел (наслегов) Нюрбинского района.

Народный избранник крепко набрался в баре, а когда уже собрался домой, заметил рядом с питейным заведением машину с работающим двигателем. Владельца поблизости не было, двери были открыты, потому депутат решил прокатиться с ветерком.

Далеко уехать не получилось: Toyota Vitz снесла забор частного дома в переулке Мегежекского. Хулиган резво покинул салон и убежал, но его все же вычислили. Подозреваемому в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения грозит вплоть либо штраф, либо тюремное заключение.