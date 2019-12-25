Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Опубликован эксклюзивный фрагмент фильма "Одесский пароход". Свой новый фильм режиссер Сергей Урсуляк снял по произведениям Михаила Жванецкого, а сам сатирик исполнил в картине роль Автора.



Действие картины происходит в 70-х годах. В фильме рассказаны 13 историй жителей одесского дворика.

"Это тринадцать миниатюр, действие которых происходит в Одессе и даже вне Одессы. Но тем не менее это Жванецкий и это особый мир", — говорит Урсуляк.

В опубликованном фрагменте Михаил Пореченков, стоя на балконе, танцует перед Чулпан Хаматовой под песню Полада Бюльбюль оглы "Позвони".

В фильме снялось беспрецедентное количество звезд: Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Светлана Крючкова, Ирина Муравьева и многие другие.

Премьера фильма "Одесский пароход" состоится уже 1 января на канале "Россия 1" в 18:30. Не забудьте включить телевизор, чтобы увидеть первую премьеру года!