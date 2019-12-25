Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
25 декабря 201914:05

В посольстве РФ в Будапеште назвали причину смерти пианистки Элины Валиевой

В посольстве РФ в Будапеште назвали причину смерти пианистки Элины Валиевой

Российское посольство в Венгрии подтвердило информацию о смерти в Будапеште пианистки Элины Валиевой. 27-летняя уроженка Уфы скончалась 22 декабря в хостеле Otto Studios, где произошла утечка газа.

"Вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован", – рассказали в посольстве РФ РИА Новости. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

В диппредставительстве уточнили, что хостел расположен в старом доме с газовым отоплением. Утечка газа произошла, когда Валиева и ее спутник легли спать.

Родственники смогут вывезти тело пианистки на родину, когда будут завершены необходимые следственные действия.

"Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле", – добавили в российской дипмиссии.

Как пишет UfacityNews, у матери пианистки могут возникнуть проблемы с транспортировкой тела дочери: женщина не может самостоятельно вылететь в Венгрию.

Сейчас

14:58

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

14:16

Путин последний раз в 2019 году встретился с правительством

14:07

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

13:11

В Кремле не считают, что Москва и Минск "на этапе раздорожья"

12:05

Украина возбудила уголовное дело в связи с прибытием "Таврии" в Крым

10:25

Умер генерал армии Махмут Гареев

09:37

Севастополь с оркестром встретил первый пассажирский состав

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

49 минут назад
Путин последний раз в 2019 году встретился с правительством

Путин последний раз в 2019 году встретился с правительством

17 минут назад
Украина возбудила первое уголовное дело в связи с прибытием "Таврии" в Крым

Украина возбудила первое уголовное дело в связи с прибытием "Таврии" в Крым

2 часа назад
В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

В Кремле не согласны со словами Лукашенко об "этапе раздорожья"

1 час назад

Трансляции

15:10

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
18:00

Встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов России

Завтра, 26 декабря

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

1 час назад
Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

Новый год за решеткой: во ФСИН рассказали, как отметят праздник полмиллиона зеков

13 минут назад
Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

Девочка, избитая тетей, отправится домой в Ингушетию

19 минут назад
26 декабря небо покажет уникальное "кольцевое" солнечное затмение. Но не всем

26 декабря небо покажет уникальное "кольцевое" солнечное затмение. Но не всем

1 час назад
СК проверит информацию о врачах, не заметивших рычаг авто в бедре пациента

СК проверит информацию о врачах, не заметивших рычаг авто в бедре пациента

2 часа назад
Луч света в тихой гавани: мировые аналитики о судьбе рубля в 2020 году

Луч света в тихой гавани: мировые аналитики о судьбе рубля в 2020 году

2 часа назад
Западные христиане отмечают Рождество

Западные христиане отмечают Рождество

7 часов назад
Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

4 часа назад
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

52 минуты назад
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

1 час назад
Как уменьшить побочные действия статинов?

Как уменьшить побочные действия статинов?

24.12.2019 14:24
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

24.12.2019 11:44
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

Штаты сокращают расходы на флот. Под нож идут ракетные крейсеры

11 минут назад
Устроивший "колесную резню" житель Подольска оказался народным мстителем

Устроивший "колесную резню" житель Подольска оказался народным мстителем

40 минут назад
Подкидыш в подъезде: соседи рассказали, как нашли младенца в коробке у лифта

Подкидыш в подъезде: соседи рассказали, как нашли младенца в коробке у лифта

1 час назад
Все "Лады" подорожают с Нового года

Все "Лады" подорожают с Нового года

1 час назад
Александр Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси"

Александр Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси"

2 часа назад
Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

Прошла новогодняя елка "МУЛЬТ в кино"

2 часа назад
"Семерка" пришла по расписанию: первый за 5 лет пассажирский поезд прибыл в Крым

"Семерка" пришла по расписанию: первый за 5 лет пассажирский поезд прибыл в Крым

2 часа назад
Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

2 часа назад
Новейшая подлодка "Новосибирск" спущена на воду

Новейшая подлодка "Новосибирск" спущена на воду

3 часа назад
МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

МТС выпустит "умную" колонку с собственным ассистентом

3 часа назад
Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

Живая сталь: так ли суров Челябинск, как его рисуют

3 часа назад
Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

3 часа назад
Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

Участник шести войн: умер генерал Махмут Гареев

4 часа назад
Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

Монстр оказался еще страшнее: новые подробности дела французского хирурга-педофила

4 часа назад
Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

Ревнивый супруг на глазах дочери застрелил жену у школы в Брянской области

4 часа назад
Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

Обзор 16-дюймового MacBook Pro: поработали над ошибками

4 часа назад
"Лебединое озеро" в Париже: балерины станцевали в знак протеста против пенсионной реформы

"Лебединое озеро" в Париже: балерины станцевали в знак протеста против пенсионной реформы

5 часов назад
Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

Проламывают череп и едят мозг: орнитологи рассказали правду о синицах

5 часов назад
Как узнать, что пришло время разорвать отношения

Как узнать, что пришло время разорвать отношения

5 часов назад
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

5 часов назад
На "Пушкинской" пассажирка упала под прибывающий поезд

На "Пушкинской" пассажирка упала под прибывающий поезд

6 часов назад
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

7 часов назад
Высочайший игрок НБА подирижировал симфоническим оркестром Бостона

Высочайший игрок НБА подирижировал симфоническим оркестром Бостона

8 часов назад
Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

Топ-10 самых желанных мест для путешествий по России в 2020 году

8 часов назад
Полицейские Камчатки задержали браконьеров, перевозивших краснокнижных кречетов

Полицейские Камчатки задержали браконьеров, перевозивших краснокнижных кречетов

8 часов назад
"Мины сыпались как дождь": мирные жители рассказали об обстрелах в Сирии

"Мины сыпались как дождь": мирные жители рассказали об обстрелах в Сирии

8 часов назад
Польская пресса пытается оправдать дипломата-антисемита

Польская пресса пытается оправдать дипломата-антисемита

9 часов назад
Россия вернется к переговорам с США об окололунной станции Gateway

Россия вернется к переговорам с США об окололунной станции Gateway

9 часов назад
В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества

В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества

10 часов назад
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку