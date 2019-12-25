При правительстве РФ создан совет по развитию физической культуры

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Совета при Правительстве по развитию физической культуры и массового спорта.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совет образован в целях обеспечения выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в стране.

Основными задачами органа являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, подготовка предложений по обеспечению согласованных действий, выдвижение поддержка общественно значимых проектов в данной области, рассмотрение вопросов государственной поддержки физической культуры и спорта.