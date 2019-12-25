Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

До 16 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, передает ТАСС.

По информации регионального минздрава, пять человек госпитализированы.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. Всего на борту были 24 человека, включая трех членов экипажа. Во время взлета судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, погибших нет.

По факту аварийной посадки Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.