Путин последний раз в 2019 году встретился с правительством

Президент России Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу в уходящем 2019 году и пожелал всего самого доброго в наступающем 2020 году.

"Находящиеся здесь коллеги — я знаю по собственному опыту общения с вами — всегда на посту, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы поднять качество нашей работы на новый уровень", — заявил глава государства.Последняя в 2019 году "предновогодняя" встреча с министрами традиционно состоялась в Доме правительства.

Одним из главных достижений кабинета министров правительства Владимир Путин назвал создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.

"Правительство вместе с ЦБ вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", — отметил президент.

В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства, пожелав ему хорошо отдохнуть в предстоящие праздники.