Игорь Беляев в третий раз возглавил курский "Авангард"

Пресс-служба курского футбольного клуба "Авангард" объявила о назначении Игоря Беляева на должность главного тренера команды. На этом посту 44-летний специалист сменил Олега Василенко.

Подробности текущего соглашения Игоря Александровича не разглашаются. Как сообщает пресс-служба ФНЛ, Беляев в третий раз встал у руля "Авангарда", ранее он возглавлял эту команду с 2015-го по 2017-й год и с 2018-го по 2019-й.

Под руководством Беляева "Авангард" показал лучший результат в истории курского футбола, заняв восьмое место в первенстве ФНЛ сезона-2018/19. После первой части текущего сезона "Авангард" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.