Устроивший "колесную резню" житель Подольска оказался народным мстителем

Проколовший колеса 76 автомобилей в подмосковном Подольске мужчина отказался признавать свою вину, заявив, что не считает содеянное преступлением. По его словам, виновны с случившемся владельцы припаркованных машин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Я не совершал преступление, преступление совершили те, кто туда их поставил", — заявил 46-летний задержанный. При этом он раскаялся в содеянном.

Судя по кадрам с камеры наблюдения, подозреваемый резал ножом колеса тех машин, которые были припаркованы между деревьев и на газоне.

Мужчина, по данным РЕН ТВ, живет в доме, во дворе которого и устроил "резню", при этом это не первое его "выступление" такого рода. По словам соседей, в 2014 году вандал побил несколько машин камнями.