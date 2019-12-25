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25 декабря 201914:50

"Амур" одержал третью победу кряду, обыграв дома "Торпедо"

hcamur.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" на льду домашней "Платинум-Арены" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:0.

Победители встречи обе шайбы забросили в концовке первого периода. На 18-й минуте отличился Данил Файзуллин, а спустя минуту удвоил преимущество своей команды Александр Горшков.

"Амур" одержал третью победу кряду и с 37 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Торпедо", потерпевшее третье поражение в последних пяти играх, расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 46 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане в пятницу, 27 декабря, примут екатеринбургский "Автомобилист", а нижегородцы на следующий день дома сыграют с рижским "Динамо".

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