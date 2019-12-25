Спасение пенсионера от электрички попало на видео

В Пятигорске упавшего на рельсы пожилого мужчину спасли полицейский и очевидец: пенсионер с тростью рухнул с платформы перед приближающейся электричкой — его тележка заехала за край и утянула дедушку за собой.

Старший сержант Индрис Жангериев увидел падение и бросился к пенсионеру на помощь. Его напарник, в свою очередь, побежал в сторону электрички, сигнализируя машинисту о случившемся ЧП.

Вместе со случайным очевидцем — сейчас полицейские выясняют его личность, чтобы выразить благодарность — сержанту удалось перенести упавшего дедушку в сторону от железнодорожного пути. "За секунды до прибытия локомотива", — как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В больнице у пострадавшего были диагностированы переломы двух ребер. Сообщается, что причиной падения пенсионера стало его плохое зрение.